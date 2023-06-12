حضري بسبوسة التمر علي الطريقة السعودية

تعد بسبوسة التمر من أشهي الحلويات السعودية التي يعشقها الصغار والكبار، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

مقادير بسبوسة التمر

- سميد ناعم : كوب

- التمر : كوب (منزوع النواه)

- سكر : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- حليب بودرة : ربع كوب

- الماء : ثلاث أرباع الكوب

- القشطة : علبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الطحينية : قليل (لدهن صينية الفرن)

- قطر : حسب الرغبة

- جوز الهند : حسب الرغبة (محمص / للتزيين)

بسبوسة التمر

طريقة التحضير

في إبريق الخلاط الكهربائي، صبي الزيت، ثم أضيفي السكر، والحليب البودرة، والقشطة، والتمر، والماء، والبيض، والفانيلا، والقرفة، والهيل، واخلطي المكونات جيداً.

صبي الخليط في وعاء الخلط.

اخلطي البيكنج باودر مع السميد، وأضيفيهم لخليط التمر، وحركي المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.

ادهني صينية الفرن بالطحينية، وصبي فيها خليط البسبوسة.

أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة 30 دقيقة، أو حتى النضوج، وحمري الوجه.

سقّي البسبوسة الساخنة بالقطر بدرجة حرارة الغرفة، وزيني بجوز الهند المحمص أو بحسب الرغبة.

قدميها دافئة أو باردة.

بسبوسة التمر

فوائد التمر الصحية لجسمك

يُعد التمر من الأطعمة المثالية لاحتوائه على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الأساسية للصحة، وهذا ما يفسر شهرته واستخدامه الواسع على نحو شبه يومي.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بما أن التمر مصدر غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فبالتأكيد سيكون له دور في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من بعض الاضطرابات المعوية، مثل:

تحسين حركة الأمعاء عن طريق الوقاية من الإمساك وعلاج الإسهال.

الوقاية من التهابات الأمعاء والقولون نتيجة خصائصه المضادة للبكتيريا، ودوره في تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

الوقاية من البواسير وسرطانات الجهاز الهضمي.

الحفاظ على صحة مينا الأسنان والوقاية من تسوس الأسنان.

تعزيز صحة الجهاز العصبي

يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات التي تعد مهمة وضرورية لعمل الجهاز العصبي والدماغ، فمحتوى التمر العالي من الغلوكوز ضروري لعمل الدماغ باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة.

كما أن احتواء التمر على البوتاسيوم يساعد في عمل الأعصاب بفعالية أكبر، إضافة إلى ذلك فإن مكونات التمر تعمل على زيادة اليقظة، وسرعة البديهة، ورد الفعل على المحفزات المختلفة.

الحفاظ على صحة القلب

يعد التمر مفيد جدًا لصحة القلب، إذ إنه مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لعمل القلب، كما أن غنى التمر بالألياف الغذائية يجعل له دورًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، مما يجعل له دور في الوقاية من السكتات الدماغية (Stroke)، والنوبات القلبية، وتصلب الشرايين.