"الأمل" يهزم مركز شباب كفر الأمير برباعية وديا

فاز فريق "الأمل" بنادي الزمالك على مركز شباب كفر الأمير بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

أحرز أهداف فريق الأمل كل من: مصطفى خالد، وإبراهيم محمد، وعلي ياسر، ومحمد صلاح.

وشهدت المباراة مشاركة العديد من العناصر الشابة مواليد 2001 و 2002 و 2003، من أجل الوقوف على مستواهم تمهيدا للاستعانة بعناصر منهم خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأول.

وحرص كل من إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بالنادي، والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول ومدحت عبدالهادي المدرب العام، وأحمد مجدي المدرب المساعد على متابعة المباراة.

كما حرص كل من: طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" وعصام مرعي مدير قطاع الناشئين وتامر عبد الحميد المدير الفني للقطاع، على متابعة اللقاء.

ويقود فريق الأمل: أحمد رزق مدربا ويعاونه محمد مصطفى ومحمد عمر ومحمد عبد الجواد "ميشو" مدربا لحراس المرمى ومصطفى محمود مخططا للأحمال ومصطفى عزب أخصائي تأهيل، وأحمد محمد كوشي إداريا.

على الجانب الأخر، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خططية مكثفة على هامش المران الصباحي اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي الأبيض استعدادا للمواجهات المحلية المقبلة للأبيض.

وركز الجهاز الفني للأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، على إيضاح عدد من الجمل الخططية للاعبيه لتنفيذيها الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وأعقب محاضرة أوسوريو، تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب بمشاركة جميع اللاعبين، وتم خلالها تنفيذ الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها ومنحها في محاضرات نظرية.

وحرص أوسوريو المدير الفني رفقة مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح لاعبيه التعليمات الفنية اللازمة بشكل متواصل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، والمقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وصول بلحاج ..

كان الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أعلنم موعد وصول المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق الأبيض إلى القاهرة وانتظامه في مران الأبيض الجماعي

وأكد الجهاز الإداري للزمالك ، أن أحمد بلحاج من المقرر له أن يصل إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين من دولة إسبانيا عقب قضاء فترة الراحة رفقة أرسته هناك.

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض ، خلال وقت سابق منح اللاعب المغربي أحمد بلحاج راحة لمدة يومين إضافيين، إلى جانب فترة الراحة التي منحها لجميع اللاعبين ، حتى يتمكن من قضاء وقت أطول رفقة عائلته في أسبانيا.