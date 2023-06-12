فقرة خططية للاعبي الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خططية مكثفة على هامش المران الصباحي اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي الأبيض استعدادا للمواجهات المحلية المقبلة للأبيض.





وركز الجهاز الفني للأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، على إيضاح عدد من الجمل الخططية للاعبيه لتنفيذيها الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.



وأعقب محاضرة أوسوريو، تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب بمشاركة جميع اللاعبين، وتم خلالها تنفيذ الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها ومنحها في محاضرات نظرية.

وحرص أوسوريو المدير الفني رفقة مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح لاعبيه التعليمات الفنية اللازمة بشكل متواصل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، والمقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وصول بلحاج ..

كان الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أعلنم موعد وصول المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق الأبيض إلى القاهرة وانتظامه في مران الأبيض الجماعي

وأكد الجهاز الإداري للزمالك ، أن أحمد بلحاج من المقرر له أن يصل إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين من دولة إسبانيا عقب قضاء فترة الراحة رفقة أرسته هناك.



وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض ، خلال وقت سابق منح اللاعب المغربي أحمد بلحاج راحة لمدة يومين إضافيين، إلى جانب فترة الراحة التي منحها لجميع اللاعبين ، حتى يتمكن من قضاء وقت أطول رفقة عائلته في أسبانيا.