الإعفاء الجمركي ينقذ الذهب من الدمار

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين 12 يونيو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، انخفاضاً بنحو 30 جنيهاً، وكانت مبادرة الإعفاء الجمركي على دخول الذهب، سبب رئيسي في ثبات سعر الذهب.

أسعار الذهب.. الإعفاء الجمركي على الذهب

وسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2300 جنيه لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وأكد الدكتور ناجي فرح، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن قرار إعفاء الوافدين من الجمارك على دخول الذهب بكافة صوره كان أحد القرارت المهمة جدًا، حيث إنه ساهم بشكل في استقرار الأسعار بالسوق المحلي.

وأشار إلى الجمارك أعلنت دخول 194 كيلوجراما من الذهب قادمة من الخارج من خلال مبادرة الإعفاء الجمركي، موضحًا أن أسعار الذهب تشهد استقرارا منذ شهر، واليوم انخفض جرام عيار 21 إلى 2290 جنيها، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد".

وأشاد مستشار وزير التموين لشئون الذهب، بقرار الإعفاء الجمركي على دخول الذهب بكافة صوره، مشددًا على أنه لولا هذا قرار الإعفاء الجمركي لتزايدت أسعار الذهب بشكل كبير ووصل سعر جرام عيار 21 إلى 3500 جنيه.

وأوضح أنه مسموح لأي وافد دخول البلاد بأي كمية من الذهب طالما كانت للاستخدام الشخصي.

أسعار الذهب اليوم الأثنين الموافق 12 يونيو 2023

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2300 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2628 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2409 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1971 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1533 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1314 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستوى 986 جنيهًا وحققَّ سعر الجنيه الذهب 18400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1951 دولارًا للأوقية، وصعد مؤشر الدولار الأمريكي مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.