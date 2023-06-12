أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 12 يونيو، مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة.

أسعار الذهب

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1956.82 دولار للأونصة، فى حين تراجعت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة بنسبة بلغت نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 1971.10 دولار.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

يترقب المستثمرون بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.

المعادن النفيسة الأخرى:

أسعار الفضة

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدهبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 0.7% لتصل إلى مستوى سعر 24.0993 دولار للأونصة.

وعلى نفس المنوال خسر البلاتين بما يصل الى نحو 0.6% ليصل إلى مستوى سعر 1002.22 دولار.

وانخفضت أسعار البلاديوم بما يصل نسبته 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1320.17 دولار بعد أن سجل، في جلسة يوم الجمعة، أدنى مستوياته منذ مايو 2019.

أسعار الذهب فى مصر الآن:

أسعار الذهب فى مصر الآن

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين 12 يونيو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، انخفاضاً بنحو 30 جنيهاً .

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

سجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2300 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2628 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2409 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1971 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1533 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1314 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستوى 986 جنيهًا وحققَّ سعر الجنيه الذهب 18400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1951 دولارًا للأوقية.