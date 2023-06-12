نيمار .. تفاصيل جديدة فى حكاية ميسى وصفقات الأندية الخليجية

نيمار، مارس كرة القدم في سن مبكرة، وكانت بدايات نيمار في البرازيل، عن طريق كرة الشوارع، إلى أن انضم نيمار في سن السابعة من عام 1999 لفريق محلي في مدينة سانتوس التابعة لولاية ساو باولو البرازيلية يدعى بورتوغيزا سانتيستا، واستمر هناك إلى أن تم اكتشافه عن طريق نادي سانتوس، فى عام 2003.

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وتغازل ادارة الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لابرام التعاقد معه خلال الصيف الجاري.

نيمار يكشف تفاصيل العرض المقدم من اندية الخليج

ووفقا لتقارير صحفية سعودية، أبرزت أخر أخبار نيمار مع الهلال السعودي حيث ان الزعيم يرغب في التوقيع مع نيمار، بعد فشله في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكدت:"أن هناك تواصل بين نيمار والهلال السعودي، عن طريق وفد رفيع المستوى بالعاصمة الفرنسية باريس، لمعرفة موقف نيمار من الانتقال للسعودية.

وأشارت إلى أن الهلال يغري نيمار، بالحصول على مزايا كالتي نالها كريستيانو رونالدو، بموجب عقده مع النصر السعودي، وأبرزها الحصول على 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

ووينوي الهلال السعودي، ابرام صفقة نيمار بمبلغ يقدر بـ 45 مليون يورو.

نيمار وحكايته مع ميسي

وكشف المهاجم البرازيلي نيمار، أنه كان على علم بانتقال ميسي للدوري الامريكي قبل نشره فى وسائل الاعلام عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتوقيع مع إنتر ميامي الأمريكي.

وتابع نيمار حديثه قائلًا:" تقابلت مع ليو ميسي وتحدثنا بهذا الشأن قبل سفره وأبلغته انه سيكون سعيدًا في ميامي".

وأختتم:" سيعيش الدوري الأمريكي فترة أكثر من رائعة بعد انتقال ميسي اليهم فسيكون الأكثر شعبية من حيث عدد المتابعين".

ووقع البرازيلي نيمار عقدًا مع نادى باريس سان جيرمان الفرنسي مدته 5 سنوات، مرتديًا قميص رقم 10.

واستطاع البرازيلي نيمار دا سيلفا تسجيل صفقة الانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالرقم القياسي الجديد لأغلى انتقال في تاريخ كرة القدم في ذلك الوقت، حيث تعدت قيمة الصفقة ضعف الرقم السابق المسجل في 2016 باسم الاعب بول بوغبا الذي انتقل لمانشستر يونايتد بمبلغ يقدر بـ 105 مليون يورو.