نيمار على طاولة الهلال السعودي لتعويض صفقة ميسي

يبحث الهلال السعودي عن ضم صفقة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما كان قريب من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة القليلة الماضية، لولا رحيل اللاعب للدوري الأمريكي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن الهلال يواصل التحرك من أجل ضم صفقة قوية على غرار الثنائي النصر واتحاد جدة، بعدما نجح العالمي في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما ضم النمور كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق.

وأوضحت أن النجم البرازيلي نيمار جونيور أصبح على طاولة تعاقدات الهلال، بعدما عرض أحد الوكلاء خدماته على إدارة الزعيم للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وشددت التقارير على الراتب المعروض من إدارة الهلال 200 مليون يورو مبدئيًا، حيث يتوقع زيادته حال أصر اللاعب على اللعب في باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

ميسي يرفض اللعب في الدوري السعودي

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الحالي، اللعب في صفوف الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأكد ميسي أن اختياره للفريق الأمريكي جاء بعد الموسيمين السيئين للغاية التي قضاهم النجم الأرجنتيني مع الفريق الفرنسي بعد رحيله عن البي اس جي.

وكان الهلال السعودي قد عرض على ميسي الحصول على راتب مليار و200 مليون يورو لمدة موسيمين، وعندما رفض اللاعب رفع العرض إلى مليار و500 مليون في ثلاثة مواسم.

مفاوضات الهلال السعودي مع محمد صلاح

بدأ الهلال خطوته الأولى في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير صحفية أن الهلال بدأ التواصل مع وكيل الدولي المصري لمعرفة الطلبات المالية التي يرغب فيها "مو" خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن إدارة الهلال تضع راتب كبير للدولي المصري والمقدر بـ مليار و100 مليون يورو كقيمة مبدئية لإتمام الصفقة مقارنة بالمستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع الريدز.

وأكدت التقارير على أن الراتب سيزيد من قبل إدارة الزعيم الاَسيوي في حالة قرر صلاح الاستمرار مع الريدز خلال الفترة المقبلة، حيث يبحث الهلال عن ضم عنصر عالمي خلال الموسم المقبل.