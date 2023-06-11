نيمار: كنت أعرف وجهة ميسي المقبلة

أكد النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه كان على علم بمفاوضات إنتر ميامي مع صديقه ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أنه كان يعلم محطة اللاعب المقبلة.

ورد نجم السامبا في مقابلة مع أحدى القنوات بموقع "يوتيوب" التابعة لدوري كرة السلة البرازيلية، على سؤال بإنه كان على علم بإنتقال ميسى لإنتر ميامي الأمريكي، حيث قال:"نعم، عرفت ذلك بالفعل".

وكان المهاجم البرازيلي قد استغل إجازته القصيرة في أمريكي لحضور مباراة نهائية في دوري كرة السلة الأمريكي، وقام بهذه المقابلة في مدينة ميامي.

وكشف النجم البرازيلي أنه كان يعلم أن ميسي سيأتي إلى هنا "أمريكا"، فقد تحدثت مع ميسي عن ذلك بالفعل، لذلك تحدثت معه عن أنه سيكون سعيداً في ميامي.

وتابع نيمار: "لدي سعادة كبيرة للغاية من أجل ميسي، كما أنني في الوقت ذاته حزين بعض الشيء لأنه رحل عن باريس".



وأكد النجم البرازيلي أن ميسي سيكون أداة مساعدة للدوري الأميركي للوصول إلى معلم جديد، كما أنه سيكون دورياً أكثر شعبية، مع عدد أكبر من المشاهدين، ويجب على الجميع الاستفادة منه.

في السياق ذاته، يواصل الهلال السعودي البحث عن التعاقد مع صفقة عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من اتمام تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة الأخير، لكن اللاعب انضم للدوري الأمريكي.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية أن الهلال يتحرك خلال الوقت الحالي من أجل التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، على غرار مع حدث مع الثنائي السعودي النصر واتحاد جدة.

حيث استطاع العالمي التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما ضم النمور كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق.

وشددت على أن النجم البرازيلي نيمار جونيور أصبح على طاولة تعاقدات الهلال، بعدما تم عرض اللاعب من أحد الوكلاء على إدارة الزعيم للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض فشل صفقة ميسي.

وأكدت التقارير على أن إدارة الهلال عرضت 200 مليون يورو كراتب مبدئي على النجم البرازيلي، حيث يتوقع زيادته حال تمسك نجم البي أس جي على اللعب في حديقة الأمراء خلال الفترة المقبلة.