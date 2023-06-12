كيكة الفراولة لأطفالك بخطوات بسيطة .. تعزز صحة القلب

يعشق الصغار الحلوي خاصًة المصنوعة من الفراولة؛ كونها تعطي نكهة لذيذة للحلويات، لذا نقدم لك طريقة تحضير كيكة الفراولة بالزبادي في المنزل للإستفادة من خصائص الفراولة الطبيعية دون مكسبات طعم.

كيكة الفراولة

طريقة تحضير كيكة الفراولة بالزبادي

المقادير

- الفراولة : 400 غراماً (مقطعة قطع صغيرة)

- سكر : كوب

- زبادي : نصف كوب

- دقيق : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الزبدة : 5 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن صغيرة بالسمن والطحين.

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هشاً.

أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق، ثم اسكبي الزبادي مع الخفق باستمرار.

أضيفي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح وقلبي المزيج جيداً.

اسكبي المزيج في الصينية المحضرة.

في وعاء جانبي، قلبي الفراولة مع السكر، ثم وزعيها على وجه الكيك وأدخليها إلى الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى تنضج، ثم قدميها.

فوائد الفراولة

تنظيم مستويات السكر في الدم

من أبرز فوائد الفراولة أنها قد تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الجسم، وذلك يعود بسبب احتوائها على الألياف الغذائية التي تُساهم في الحد من الشعور بالجوع، وبتالي تناول كميات طعام أقل، وهذا ما يُساهم في تنظيم السكر في الدم.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

أحد فوائد الفراولة تعزيز وتحسين صحة القلب والشرايين عمومًا، وتعزى هذه الفائدة المحتملة إلى احتواء الفراولة على كل مما يأتي:

الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم.

البوتاسيوم، إذ يُعزز البوتاسيوم صحة الأوعية الدموية، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى تعزيز صحة القلب.

نسب معتدلة من حمض الفوليك (Folic acid) الذي يُساعد على تحسين صحة القلب.

مضادات الأكسدة، مثل: الأنثوسيانين (Anthocyanin)، ومضادات الالتهاب، مثل: الفلافونويدات، والتي جميعها تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب.

تعزز مناعتك

عندما تفكر في الأطعمة الغنية بفيتامينC ، فمن المحتمل أن يتبادر إلى الذهن البرتقال لكن الفراولة هي أيضًا مصدر كبير لمضادات الأكسدة ، حيث تحتوي على 100 في المائة (ما يقرب من 100 ملليجرام) من الاحتياجات اليومية في كوب واحد فقط من شرائح التوت.