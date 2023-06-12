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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

رئيس البرلمان العربي يستقبل النائب الأول للمجلس الوطني في أذربيجان

عادل بن عبد الرحمن
عادل بن عبد الرحمن العسومي

استقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عادل علييف النائب الأول للمجلس الوطني بجمهورية أذربيجان، والدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان لدى القاهرة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية، بحضور خليل عطية نائب رئيس البرلمان العربي، والدكتور عبد الكريم قريشي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.

 

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عادل بن عبد الرحمن العسومي

وخلال اللقاء، أشار العسومي، إلى الطفرة الملحوظة في العلاقات العربية الأذرية خلال الفترة الأخيرة على كافة المستويات، ومنها المستوى البرلماني وذلك في ضوء اللقاءات المتعددة التي جمعت بينه وبين رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك بين العالمين العربي والإسلامي من أجل الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيدًا في هذا السياق بمواقف أذربيجان الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، فضلا عن مواقفها المشرفة تجاه القضايا العربية والإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة، مثمناً في الوقت ذاته، الجهود الدؤوبة والحثيثة النشطة التي يقوم بها المجلس الوطني الأذربيجاني وحالة الزخم الإيجابي للمجلس ودوره في تعزيز العلاقات العربية الأذرية.

 

كما أعرب رئيس البرلمان العربي، عن إعجابه الشديد بالطفرة غير المسبوقة والملموسة التي تشهدها جمهورية أذربيجان في كافة المجالات وعلى كافة المستويات تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس إلهام علييف رئيس الجمهورية، والذي لمسها عن قرب خلال زيارته الأخيرة للعاصمة باكو الشهر الماضي، كما أشاد بالنجاحات الكبيرة لجمهورية أذربيجان خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز ورئاستها كذلك للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز التي كان البرلمان العربي حريصا على أن يكون أحد المؤسسين الأوائل لها.

 

من جانبه، أشاد الوكيل الأول للمجلس الوطني بجمهورية أذربيجان، بالدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي بقيادة الرئيس العسومي، وحرصه على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان، معولا على الدور الأذربيجاني العربي لصالح قضايا المنطقة لا سيَّما في ظل ما يجمعهما من روابط راسخة وقواسم تاريخية مشتركة.

 

وبدوره تطرق سفير جمهورية أذربيجان إلى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان، مضيفا أن التعاون المتميز بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية أذربيجان يمثل إضافة نوعية كبيرة لهذه العلاقات

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