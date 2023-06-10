محافظ الشرقية يهنئ أصول الدين بالزقازيق لحصولها على شهادة الاعتماد

بعث الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق بمناسبة حصول الكلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

ونصت برقية التهنئة على الآتي:

يسعدني أن أبعث لكم أسمى آيات التهاني القلبية بحصول كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، والذي جاء تتويجًا لعطائكم المخلص، وقدراتكم الأكاديمية والإدارية المتميزة وما قدمتموه وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب من جهد وأداء متميز، داعيًا لكم بمزيد من النجاح والتوفيق لخدمة الوطن.

جدير بالذكر أن كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق تم اعتمادها يوم الأربعاء الموافق 31 من مايو الماضي 2023م.

رئيس جامعة الأزهر يفتتح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى الزهراء



افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وحدة المرأة الآمنة بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، حرص الجامعة على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية وتفعيل استجابة القطاع الطبي لاحتياجات المرأة، التي أوصت الشرائع السماوية بها وكرمتها، مشيدًا بجهود كلية طب البنات، ومقدمًا لها التهنئة على تميزها وريادتها كأول كلية طب بالجامعة تحصل على شهادة الجودة والاعتماد، وأيضا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد، وفي طريقها لتجديد الاعتماد الثالث كما حصلت الكلية حديثًا على شهادة الأيزو في إدارة التعليم والجودة كأول كلية بالجامعة.



ووجه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بتوفير جميع أوجه الدعم لتقديم الخدمات الصحية للمرأة؛ لما لها من دور في المجتمع؛ وكونها الأم والأخت والزوجة والبنت، وأوصي صديق بتعميم هذا النشاط في كافة ربوع الوطن.

وعبر الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، عن سعادته البالغة لنشاط كلية الطب بنات الدائم، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر فازت في مسابقة التميز لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص.