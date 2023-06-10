وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام 2023

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، في مشيخة الأزهر؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (166206) طالبًا وطالبة، حضر منهم (164563)، وبلغ إجمالي الناجحين (124710) بنسبة (75.78%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثانٍ (41496).



بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبًا وطالبة، حضر منهم (153717)، وبلغ إجمالي الناجحين (110119) بنسبة 71.64%، ومن لهم دور ثانٍ (45416 ).

وهنأ فضيلة وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدّوا ويجتهدوا ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي:



طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية:



- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

- الانتقال الى قطاع المعاهد الأزهرية.

- الدخول على نتائج الفصل الدراسي الأول.

- اختيار الشهادة الإعدادية الأزهرية.

- اختيار الفصل الدراسي الأول.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري.

- الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

- طباعة النتيجة في حال رغبتك لطباعتها.

- كما يمكنك الحصول على النتيجة من خلال المعهد الأزهري التابع له، وذلك بعد يومين من اعتماد النتائج للطلاب من خلال وكيل الأزهر الشريف.





توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية:

مادة أصول الدين: تفسير حديث توحيد وسيرة 100 درجة.

مادة اللغة العربية: مطالعة ونصوص وإنشاء ونحو وصرف 100 درجة.

مادة الرياضيات: الجبر والهندسة 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية الأجنبية 40.

مادة الدراسات الاجتماعية 40.

مادة العلوم 40.

مجموع الترم الثاني من 490 درجة.