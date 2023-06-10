روقا يتعافي من الإصابة ويشارك في تدريبات الزمالك الجماعية

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشاركة محمد أشرف "روقا" لاعب خط وسط الفارس الأبيض في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وشارك محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وعانى"روقا" من الإصابة بكدمة في كاحل القدم، أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعب التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية في مران اليوم، بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

وأستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري، وكان الزمالك قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة أمام الإتحاد السكندري، وبهذه النتيجة يحافظ الزمالك على المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث، بينما يظل الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

يحيي جبران يقترب من الزمالك

يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من ضم نجم فريق نادي الوداد المغربي، وذلك بعد مشاهدته في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي، على ملعب القاهرة الدولي.

خسر الوداد بهدفين مقابل هدف وحيد أمام النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي كانت على ملعب القاهرة الدولي، وشهدت المباراة مستوى جيد من يحيي جبران لاعب وسط الفريق المغربي.

ووضع نادي الزمالك عينه على اللاعب المغربي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، ولدعم وسط الملعب بلاعب جديد بجوار نبيل عماد دونجا، وبعد رحيل إمام عاشور عن الفريق، وبعد احتمالية رحيل عمرو السيسي.

ويقترب يحيي جبران من الانتقال لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي، وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي بعدما قام الفريق المغربي بتمديد عقد اللاعب في اغسطس الماضي لمدة موسم جديد.

ويأمل نادي الزمالك في حسم عدة صفقات قوية لدعيم صفوفه قبل الموسم المقبل، ووقع الاختيار على صاحب الـ 31 عام، والذي سيكون صفقة مجانية بالنسبة للفارس الأبيض يتحمل راتبها السنوي فقط.