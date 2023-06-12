الجزيري يخوض تدريبات تأهليلية بمران الزمالك

خاض التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وقام "الجزيري" بأداء بعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم وفقا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل وعلاج الإرهاق خاصة بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

وشارك الجزيري في فقرات المران بشكل طبيعي سواء البدنية أو الفنية مع زملائه قبل خوض التدريبات التأهيلية الإضافية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

في سياق متصل شهدت قائمة منتخب مصر الأولمبي التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، تواجد ثلاثي الزمالك، حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق.

وتقع مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

وعلى الجانب الأخر ، قضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعودة منتخب الجابون الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم اخطارا رسميا من الكاف بالقرار، وعودة الجابون للبطولة بعد قرار استبعادها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت في وقت سابق ، استبعاد منتخب الجابون من مجموعة مصر في البطولة.

أعرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن تفاؤله باللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار فى قائمة المنتخب المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

ويفتتح الفراعنة منافساتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف مجموعة مصر.

وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.