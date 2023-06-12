القبض على ميكانيكي لسيره عكس الاتجاه في مدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وقيامه بالاصطدام وإحداث تلفيات بسيارة أخرى ملك أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" ، وقيام قائد السيارة بالفرار والهرب عقب ذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى تبين أن السيارة مملوكة (لإحدى السيدات – بمنطقة مدينة نصر)، وباستهدافها أفادت بأن السيارة وقت ارتكاب الواقعة كانت بحوزة (مالك ورشة ميكانيكا بمنطقة الأميرية).

باستهداف الأخير تم ضبطه والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأقر بأن السيارة كانت بحوزته بقصد تصليحها وأنه عقب ذلك قام بتجربتها فى المنطقة محل الواقعة وحال سيره اصطدم بسيارة أخرى وقام بالفرار بالسيارة.

في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على آخر وإصابته بعيار نارى خلال مشاجرة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش") إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه، بالانتقال وسؤاله اتهم (3 أشخاص - مقيمين بذات العنوان) بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزة أحدهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقة لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

من ناحية أخرى، تستأنف الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 13 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.