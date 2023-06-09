حملة أمنية بالقاهرة تلقي القبض على كبار اللصوص

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على مستوى الجمهورية من توجيه حملات الأمنية.. حيث أسفرت جهود أجهزة الأمن .. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فقد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 6 لصوص نفذوا 15 واقعة سرقة بمناطق متفرقة من العاصمة.

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص –له معلومات جنائية) حال استقلاله دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبمناقشته عن مصدر الدراجة أقر بقيامه بسرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك، كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقات المساكن والمتاجر بأسلوبى "التسلق، كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص- "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة "ملك شقيقه"بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهته اعترف بارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة.

ونجح رجال المباحث فى ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزتهم حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – هاتفى محمول "مجهولين المصدر") وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، إعترفوا بقيامهمبتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف "بإستخدام مركبة "التوك التوك" المضبوطة كما أقروا بأن الهاتفى من متحصلات واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين واتهموهم بالسرقة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وبحوزته (عدد 3 هواتف محمولة "مجهولة المصدر")، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.