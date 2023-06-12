الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

عاجل .. وفاة بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق والزعيم التاريخي لميلان

بوابة الوفد الإلكترونية

توفي صباح اليوم الأثنين سيلفيو بيرلسكوني الرئيس التاريخي لنادي ميلان الإيطالي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق عن عمر ناهز الـ 86 عاماً.
 

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ونُقل الملياردير الإيطالي الجمعة الماضي إلى أحد مستشفىات ميلانو للخضوع إلى فحوصات طبية بسبب معاناته من مرض في الدم ، قبل أن تتدهور حالته الصحية.

كان بيرلسكوني ، قد استحوذ على ميلان في فترة الثمانينات من القرن الماضي وتولى رئاسته محققًا معه إنجازات عدة بعد التتويج بالدوري الإيطالي 8 مرات بالإضافة إلى الحصول على دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

تفاصيل الوضع الصحي قبل الرحيل ..

وفارق الملياردير الحياة عن عمر يناهز 86 عامًا، في مستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو قبل 4 أيام، وهي ليست المرة الأولى التي يمكث بها في المستشفر بعد أن قضى بداخلها أشهر عدة في وقت سابق بسبب معاناته من مضاعفات مرض في الدم والتهاب رئوي

وتحسنت حالته نسبيًا الأشهر الماضية وسمح له الأطباء بمغادرة المستشفى والعودة إلى المنزل مع المتابعة الدورية لإجراء الفحوصات.
وتم يوم الجمعة الماضي نقل رئيس ميلان السابق من جديد إلى مستشفى سان رافاييل، وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين 12 يونيو، ساءت حالته وتدهورت بشكل كبير حتى فارق الحياة.

كان بيرلسكوني قد أعلن السنوات الأخيرة شراء نادي مونزا الإيطالي عقب ترك مهمته مع ميلان الذي استحوذ عليه ملاك صينيين، ونجح في الصعود مع مونزا في موسم "2022-2023" إلى دوري الدرجة الأولى في إيطاليا، والبقاء في المسابقة لموسم تالي آخر.

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