نصف نهائي كأس العالم للشباب اليوم.. إيطاليا وأوروجواي يبحثان عن النهائي

يترقب محبي ومتابعي كرة القدم إنطلاق مباريات نصف نهائي كأس العالم للشباب للمنتخبات تحت 20 عاما، وذلك بمواجهتين من العيار الثقيل مساء اليوم الخميس، في البطولة التي تستضيفها الأرجنتين في الفترة من 20 مايو حتى 11 يونيو الجاري، بمشاركة 24 منتخبا.

ووصل لصنف نهائي البطولة 4 منتخبات، حيث يلتقي اليوممنتخب إيطاليا مع نظيره كوريا الجنوبية، كما يلتقي منتخب أوروجواي مع منتخب الكيان الصيهوني في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للشباب.

موعد مباراة إيطاليا وكوريا الجنوبية

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إيطاليا ضد كوريا الجنوبية في تمام الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أوروجواي ومنتخب الكيان الصيهوني

وتنطلق أحداث مباراة أوروجواي ومنتخب الكيان الصيهوني في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للشباب.

إيطاليا وأوروجواي يبحثان عن حجز بطاقة نهائي البطولة

حجزت منتخبات إيطاليا وكوريا الجنوبية بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، عقب فوزهما على كولومبيا ونيجيريا (3-1) و(1-0) على التوالي.

ويلتقي الفائز من مواجهتي نصف النهائي في المباراة النهائية في تمام الساعة الثانية عشر صباح الإثنين وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل.

يُذكر أن منتخب نيجيريا أخر ممثلي قارة إفريقيا في بطولة كأس العالم للشباب، تعرض للإقصاء من البطولة في دوري الثمانية، عقب خسارته بهدف دون مقابل، أمام نظيره كوريا الجنوبية.