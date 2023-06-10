اتفاقية جديدة لحماية حقوق العمال المصريين في ايطاليا.. إجراءات سريعة لحل المنازعات

يحلم أبناء مصر المقيمين في إيطاليا بتوفير العديد من الخدمات والمزايا التي تساعدهم في غربتهم، خاصة ومع إعلان الحكومة الإيطالية مؤخرًا عن موعد التقديم في قانون العمالة الموسمية الجديد لعام 2023، استبشر المصريون العاملون في إيطاليا خيرًا بالوطائف التي تمكنهم من الحياة بشكل أفضل.

وازدادت فرحة المصرييين العاملين قي إيطاليا بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد العمال المصريين في إيطاليا وآنا ريا رئيسة مؤسسة آدوك لحماية المستهلك وبموجب هذه الاتفاقية سوف يستفاد المصريين بالكثير من المزايا والخدمات التي تقدمها المؤسسة .

وإليكم بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها:-



- حماية كافة حقوق العاملين المصريين .

- ضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة لهم الحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها.

- حماية خصوصية وأمن بيانات المستهلك ومنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق.



- تسوية المنازعات بشكل عادل وسريع.



- حماية المستهلك من خلال مكافحة الغش التجاري بكافة انواعة .



- تلقّي شكاوى المستهلكين ضد الشركات بما فيها فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وانترنت

والتحقق فى الشكاوى والعمل علي فض النزاعات بين المستهلكين والشركات ومحاولة حلها ودياً ما أمكن ذلك .

- متابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة بحماية المستهلكين المصرىين العاملين في ايطاليا.

وفي هذا الصدد، قال عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن البروتوكول يشمل تلقي شكاوى المستهلكين ضد الشركات بما فيها فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وإنترنت، والتحقق فى الشكاوى والعمل علي فض النزاعات بين المستهلكين والشركات ومحاولة حلها وديًا ما أمكن ذلك، فضلًا عن متابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقًا للقوانين والانظمة الخاصة بحماية المستهلكين المصرىين العاملين في إيطاليا.

وقد شارك عيسى إسكندر، مؤخرًا بمؤتمر اتحاد نقابات أوروبا والمقام في برلين، والتقى عددا من رؤساء اتحادات نقابات إيطاليا، فرنسا، وألمانيا، بشأن مسألة الهجرة غير الشرعية وما تعاني منه إيطاليا من كثرة وصول المراكب إلى شواطئها لأنها المرسى الأول من المراكب التي تصل من تونس ومن ليبيا وأيضا من تركيا.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق عن موعد التقديم في قانون العمالة الموسمية الجديد 2023، وطريقة التسجيل في عقود العمالة المصرية في إيطاليا، وهى كالتالي:-

- يتوجه صاحب العمل بطلب استقدام عمالة خارجية عن طريق وزارة الداخلية الايطالية.

- يمكن التواصل مع أصحاب الأعمال في إيطاليا سواء كانوا مواطنين إيطاليين أو مقيمين شرعيين هناك، وترك السيرة الذاتية والمعلومات الشخصية، حتى يمكنه إبرام التعاقد معك عن طريق وزارة الداخلية الايطالية.

- إذا تمت الموافقة على منح تصريح عمل موسمي في ايطاليا، فلديك الحق في إقامة مدة التعاقد في إيطاليا، لكن لا يسمح لك بتجديدها.

- الشخص الذي سبق له الدخول في أحد السنوات الماضية بغرض العمل في دولة إيطاليا، يكون من المرشحين بقوة لدخولها مرة أخرى من خلال عقود عمل أخرى.

- من مزايا الحصول على عقود عمل موسمية، أنّ الشخص المقيم بشكل مؤقت في ايطاليا يمكنه التواصل مع أصحاب الأعمال الدائمة هناك، قبل انتهاء صلاحية التعاقد الموسمي، يمكنه الالتحاق بعمل آخر دائم وتغيير الإقامة إلى إقامة عمل اعتيادي.

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