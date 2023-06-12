الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص: العالم ينتظر أكبر حدث رياضي لذوي القدرات

قال المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا أن العالم ينتظر انطلاق اكبر حدث رياضي أولمبي للمعاقين فكريا عقب اعداد المشاركين وعدد الدول وعدد الرياضات اضافة الى الاحداث الأخرى الإضافية للألعاب من مؤتمرات دولية للاعبين القادة وللشباب والمدراس والبرامج الصحية.







يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق الالعاب العالمية الصيفية السادسة عشر للأولمبياد الخاص ومع بدأ توافد دول العالم والتي بلغت 190 دولة من بينهم مصر للانضمام الى برنامج استضافة المدن ، ومع تأكيد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على التواصل الدائم مع رؤساء برامج المنطقة ورؤساء الوفود المشاركة للاطمئنان على كافة الاستعدادات والترتيبات والجاهزية وقبل الانطلاق الرسمي للألعاب والتي تبدأ رسميًا بحفل الافتتاح مساء يوم 17 يونيو.

جذب أنظار العالم ..

وأشار أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا إلى أن هذه الالعاب الآن أصبحت تجذب الانظار كافة مع كل دورة تقام كل اربع سنوات من مختلف دول العالم ، بسبب الدور الحيوي الذي تقوم به في تأسيس قواعد الدمج وقبول الاخر وتفجير الطاقات الرياضة لدى اللاعبين الذين يقضون اجمل أوقاتهم مع رفاق لهم وهى فرصة رائعة لعقد الصدقات وتبادل الخبرات



وبدأت الدول المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في الوصول والتوافد الى دولة ألمانيا

، استعدادًا لانطلاق برنامج استضافة المدن والذى يسبق البدء الرسمي للألعاب ،حيث تستضيف اكثر من 200 مدينه المانية وفود الدول التي أعلنت مشاركتها.



وفي إطار الاستعدادات يتم الآن تحفيز السكان المحليين على استضافة الوفود المشاركة في الألعاب وتوفير الإقامة للرياضيين والمدربين القادمين من جميع أنحاء العالم في الفنادق المحلية، مع تنظيم العديد من الأحداث الترفيهية والرياضية للضيوف، وخلال برنامج المدينة المضيفة سيفتح السكان المحليون أبوابهم وقلوبهم للوفود وسيسبق انطلاق الالعاب بشكل رسمي بأربعة أيام.



ومن المقرر أن يتم تجهيز أكثر من 200 مدينة ألمانية وفقًا لجدول زمني للفعاليات والأنشطة وسيقمون بتوفير الفرصة للوفود المشاركة لتجربة الضيافة الالمانية ، خاصة وأن رئيس الوفد يعمل مقدما مع ممثلي المدينة المضيفة للاتفاق على الجدول الزمني. ووضع ترتيبات لفرص التدريب المتاحة إن أمكن لتحقيق ذلك .