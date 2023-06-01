رمضان وندا يمثلان الأولمبياد الخاص المصري  بالمؤتمر العالمي للاعبين القادة بعالمية برلين

تحت شعار القيادة معا

يشارك لاعبا الاولمبياد الخاص المصري يوسف رمضان وشريف ندا بمشروعين ضمن 60 مشروعا في المؤتمر العالمي للاعبين القادة والذى يقام تحت شعار ( القيادة معا ) وذلك بالعاصمة الألمانية برلين مواكبا للألعاب العالمية الخامسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تقام في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو بمشاركة 7000 لاعب ولاعبه من 170 دولة.

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ويشارك في المؤتمر العالمي 60 دولة من بينهم 9مشاريع من الإمارات، ومصر، ولبنان، والأردن، والبحرين، وعمان، والمغرب، وتونس،.

ويمثل الرئاسة الاقليمية الى جانب اللاعبين نيبال فتنوني مدير عام المبادرات ونهى جاب الله مدير برامج اللاعبين القائدة .

ماهو المؤتمر العالمي للرياضيين (GAC)

المؤتمر العالمي للرياضيين (GAC) هو عبارة عن منصة يقود فيها رياضيو الأولمبياد الخاص الطريق نحو عالم أكثر شمولاً. إنها مساحة يطور فيها القادة الرياضيون من جميع مناطق الأولمبياد الخاص السبعة مهاراتهم القيادية ، حتى يتمكنوا من تولي أدوار قيادية في الأولمبياد الخاص ومجتمعاتهم وأماكن عملهم.

يشارك في هذه المشاريع 60 لاعبًا ولاعبة حول العالم، من بينهم 10 لاعبين قادة من منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتركز الفكرة الأساسية للمشروع المقدم من اللاعب القائد على تشجيع اللاعبين على التفكير بشكل خلاق ومبتكر، ويعتمد المشروع على مشاركة إنجازات اللاعبين القادة وأفضل التجارب. وحدد الأولمبياد الخاص ضرورة ارتكاز هذه المشاريع على 3 محاور: الأول هو زيادة عدد اللاعبين القادة وتدريبهم على القيادة الموحدة وتطوير مهاراتهم الفردية والمهنية، والثاني هو زيادة عدد اللاعبين في الأدوار القيادية الهادفة داخل الأولمبياد الخاص، والثالث هو زيادة الدمج ونشر مفهوم القيادة الموحدة والتوعية بقدرات الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية وخلق مجتمعات دامجة ترحب بالاختلافات الفردية.

يوسف رمضان

يوسف رمضان لاعب رائد في 3 ألعاب

يوسف رمضان يمارس رياضات ألعاب القوى وكرة السلة وكرة اليد. ويشارك في الأولمبياد الخاص منذ عام 2001. ويوسف متحمس للمؤتمر في برلين. ويتطلع إلى تقديم نفسه كلاعب رائد وتقديم مشروع برنامجه في منطقة الشرق الأوسط. كما أنه متحمس للقاء رياضيين من مختلف البلدان والثقافات وتبادل الخبرات معهم.

وهو موظف موارد بشرية في أحد الشركات ، كما أنه مساعد مدرب لكرة سلة. ويتعلم يوسف الكمبيوتر وأسس التدريب الرياضي. يأمل يوسف في الفترة المقبلة أن تشمل ثقافة الشمول بشكل موسع ليس فقط في الرياضة والمسابقات ، ولكن أيضًا في مختلف برامج الأولمبياد الخاص والاندماج في الوظائف الأساسية ضمن برنامج الأولمبياد الخاص. وتتمثل خطة منحة يوسف في أن يكون هناك مجموعة تركيز للعائلات والرياضيين الشباب والرياضيين والشركاء. وسيعقد ورش عمل توعوية للعائلات في الموضوعات التي تهمهم. وسيكون هناك عرض موحد للرياضيين الشباب بمشاركة قادة الرياضيين كمدربين مساعدين. يأمل يوسف أن يؤدي ذلك إلى رفع مستوى الوعي حول نهج القيادة الموحدة في مجتمعه.

شريف ندا

شريف ندا فارس الأولمبياد الخاص

أما شريف ندا فهو لاعب تزلج على الجليد وفروسية. وشارك في الأولمبياد الخاص منذ عام 2015، وهو متحمس للمؤتمر في برلين. ويتطلع إلى تبادل الخبرات مع الأصدقاء من البرامج المختلفة في العالم ومعرفة كيفية اندماجهم في المجتمع بطرق مختلفة. يأمل شريف أن يعود ذلك بالفائدة على جميع القادة الرياضيين. وقد تخرّج من دورات اللغة الإنجليزية لدراسة اللغة الإنجليزية في قسم "مضيفي الجامعة العمالية يستمتع شريف بتحليل مباريات كرة القدم وقراءتها والبحث فيها عبر الإنترنت. ويقول شريف إن كونك قائدًا رياضيًا يعني أن تصبح مساعدًا منظمًا في العديد من أحداث ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري على الصعيدين المحلي والوطني. وتهدف خطة منحة شريف إلى تطوير مهارات الكمبيوتر لـ 15 رياضيًا و 8 أشقاء. يخطط للقيام بذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة. سيتم عقد برامج تدريبية وورش عمل لمواكبة التحول الرقمي السريع والتكنولوجيا. سيقوم القادة الرياضيون المدربون بعد ذلك بتدريب الرياضيين الآخرين باستخدام تدريب المدرب.