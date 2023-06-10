عاجل
إحالة 458 موظفًا للتحقيق.. تغيبوا عن العمل
السبت 10 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأولمبياد الخاص المصري يختتم استعدادته للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية برلين ٢٠٢٣

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص المصري

اختتمت منتخبات الاولمبياد الخاص المصري الستة عشر استعداداتها للمشاركة في دورة الالعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من ١٦ حتي ٢٥ من شهر يونيو الجاري .

 

إقرأ ايضًا.. 

رمضان وندا يمثلان الأولمبياد الخاص المصري  بالمؤتمر العالمي للاعبين القادة بعالمية برلين

نجوم الهوكي يواجهون منتخب الأولمبياد الخاص المصري استعدادا للألعاب العالمية

وعن الاستعدادات يقول الدكتور باسم تهامي المدير الوطني ورئيس البعثة المصرية ان جميع المنتخبات قد انهت مرحلة الاستعدادات التي بدأتها منذ شهر يناير الماضي ، مشيرا الي اقامة معسكر مغلق في شهر يناير الماضي للبعثة بأكملها للوقوف علي المستوي الفني والصحي والسلوكي لجميع اللاعبين بجميع المنتخبات عقبها اقامة تدريبات منفردة لكل منتخب ومعسكرات قصيرة لبعض المنتخبات الجماعية والتي تجمع لاعبين من أكثر من محافظة .

هاني محمود يتابع الاستعدادات

واطمئن المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية عن اخر الاستعدادات وكذلك الترتيب للبدء في دخول معسكر مغلق لجميع اللاعبين والاجهزة الفنية يوم الاثنين المقبل استعدادا للسفر صباح يوم الثلاثاء الي مدينة ايسن الالمانيه للمشاركة في برنامج المدن المضيفة والتي يتك اطلاقه قبل انطلاق الالعاب الرسمية للتعرف علي الثقافات والعادات والتقاليد للبلد التي ستستضيف الألعاب .

ويؤكد رئيس البعثة علي الدعم الكامل التي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وكافة ادارات الوزارة في تسهيل كافة الاجراءات اللازمة قبل السفر مع كافة الجهات المعنية بسفر البعثة والمتابعة الدائمة للوزيرة لكافة التفاصيل الخاصة بسفر البعثة .

كما عبر "تهامي" عن امتنانه للاتحاد المصري للدراجات والاتحاد المصري للهوكي لتعاونهم مع ادارة البعثة في امداد كل منتخب بالادوات الرياضية اللازمة للتدريب خلال الفترة السابقة واستخدامها في المشاركة بالالعاب.

وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين ٢٠٢٣ ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعب ولاعبة و 37 مدرب ومدربة بالإضافة إلي رئيس للوفد ونائبأ له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة المدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي بالاضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.


وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي حيث يشارك فيه أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع وأهتمام أكثر من 500.000  فرد  من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية وحضور كبري وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم .

مواد متعلقة

استعدادات مكثفة من الشركات تمهيدا ً لانطلاق موسم حج ١٤٤٤

البرهان يرحب بمبادرات حقن الدماء.. شبح الحرب الأهلية مخيف

فيليب موريس إنترناشيونال تصدر التقرير المتكامل لعام 2022

موعد حفل جورج وسوف في قطر

1.5 مليار دولار استثمارات جارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر

أبجد هوز

فيها حاجة حلوة

الضفة المحتلة تودع 5 شهداء
الجريدة الورقية