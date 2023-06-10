الأولمبياد الخاص المصري يختتم استعدادته للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية برلين ٢٠٢٣

اختتمت منتخبات الاولمبياد الخاص المصري الستة عشر استعداداتها للمشاركة في دورة الالعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من ١٦ حتي ٢٥ من شهر يونيو الجاري .

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وعن الاستعدادات يقول الدكتور باسم تهامي المدير الوطني ورئيس البعثة المصرية ان جميع المنتخبات قد انهت مرحلة الاستعدادات التي بدأتها منذ شهر يناير الماضي ، مشيرا الي اقامة معسكر مغلق في شهر يناير الماضي للبعثة بأكملها للوقوف علي المستوي الفني والصحي والسلوكي لجميع اللاعبين بجميع المنتخبات عقبها اقامة تدريبات منفردة لكل منتخب ومعسكرات قصيرة لبعض المنتخبات الجماعية والتي تجمع لاعبين من أكثر من محافظة .

هاني محمود يتابع الاستعدادات

واطمئن المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية عن اخر الاستعدادات وكذلك الترتيب للبدء في دخول معسكر مغلق لجميع اللاعبين والاجهزة الفنية يوم الاثنين المقبل استعدادا للسفر صباح يوم الثلاثاء الي مدينة ايسن الالمانيه للمشاركة في برنامج المدن المضيفة والتي يتك اطلاقه قبل انطلاق الالعاب الرسمية للتعرف علي الثقافات والعادات والتقاليد للبلد التي ستستضيف الألعاب .

ويؤكد رئيس البعثة علي الدعم الكامل التي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وكافة ادارات الوزارة في تسهيل كافة الاجراءات اللازمة قبل السفر مع كافة الجهات المعنية بسفر البعثة والمتابعة الدائمة للوزيرة لكافة التفاصيل الخاصة بسفر البعثة .

كما عبر "تهامي" عن امتنانه للاتحاد المصري للدراجات والاتحاد المصري للهوكي لتعاونهم مع ادارة البعثة في امداد كل منتخب بالادوات الرياضية اللازمة للتدريب خلال الفترة السابقة واستخدامها في المشاركة بالالعاب.

وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين ٢٠٢٣ ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعب ولاعبة و 37 مدرب ومدربة بالإضافة إلي رئيس للوفد ونائبأ له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة المدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي بالاضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.



وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي حيث يشارك فيه أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع وأهتمام أكثر من 500.000 فرد من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية وحضور كبري وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم .