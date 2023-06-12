ترقب وقلق على وجوه الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

توافد صباح اليوم آلاف الطلبه والطلبات على مدارس دمياط لأداء امتحانات الثانويه العامه ،الذي يوافق الاثنين ١٢يونيو والذي مقرر له الانتهاء الخميس ١٣يوليو

حيث يؤدى هذا العام 6138 طالب وطالبة شعبة علمي علوم 2368 طالب وطالبة شعبة علمي رياضة 4544 طالب وطالبة الشعبة الأدبية بإجمالي 13051 طالب وطالبة داخل 40 لجنة امتحانية.



كما تم تجهيز 30 استراحة سيقيم بها رؤساء اللجان والمراقبين.

وقد توافد الطلاب مع زويهم منذ الصباح الباكر حيث حرص الأهالي على مصاحبة أبنائهم لمؤازرتهم وقد بدا على وجوه الجميع الترقب والقلق.



وقد بدأت اللجان فى استقبال الطلاب فى تمام التاسعة صباحا، وقد أكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل تعليم دمياط على متابعه سير الامتحانات، تجهيز غرفه عمليات خاصه لمتابعة اللجان في جميع المدارس، مشيرا إلى تأكيد الدكتورة منال عوض محافظه دمياط على الاهتمام بسير الامتحانات في جو من الهدوء النفسى للطلبة.

توافد طلاب

يذكر انه يتم الامتحان اليوم في مادتي التربيه الوطنيه والتربيه الدينيه وهما من المواد التى لن تضاف الى المجموع الكلى ولكنهما مادتى نجاح او رسوب.



تأمين عملية الامتحانات ومحيط المدارس

من ناحية أخرى تم تأمين عملية الامتحانات ومحيط المدارس من قبل مديرية أمن دمياط، وكذلك وفرت مديرية الصحه اسعاف امام المدارس لمواجهة اي ظروف طارئه وتوفير جو من الأمان للطلبه والطالبات.

وكان وزير التعليم قد أكد على حرص الوزاره على توفير جو من الطمأنينه لأبنائنا الطلبه والطالبات ،لقضاء الامتحانات فى سهوله ويسر.