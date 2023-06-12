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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

بطولة غالية ..رئيس شباب النواب يبعث برقية تهنئة للنادي الاهلي بعد تتويجه بطلا لأفريقيا

الدكتور محمود حسين،
الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي، بعد تتويجه بلقب بطل دورى افريقيا للأندية علي حساب الوداد المغربي.

رئيس لجنة الشباب والرياضة يهنئ النادي الأهلي

وقال حسين في برقية تهنئة للنادي الاهلي : “أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للنادى الأهلي بعد تحقيق لقب بطولة دورى ابطال إفريقيا”.

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وزير الرياضة يستقبل اليوم بعثة النادي الأهلي بمطار القاهرة الدولي

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وزير الرياضة يُهنئ النادي الأهلي بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" 

وأضاف: «أشكر اللاعبين على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذي أثمر وحقق البطولة التي تضاف للنادى الأهلي وللرياضة المصرية».

وتابع: «تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ التي تشهد طفرة حقيقية على مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين».

وقال «حسين» : «نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادى الأهلي ولكافة الأندية والمنتخبات التي تمثل مصر عالميًّا وقاريًّا وعربيًّا لتحقيق المزيد مِن الإنجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية»

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