وزير الرياضة يستقبل اليوم بعثة النادي الأهلي بمطار القاهرة الدولي

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، استقبال بعثة النادى الأهلى، اليوم بمطار القاهرة الدولي في تمام الثامنة صباحًا، عقب تتويج المارد الأحمر بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر، بعد تغلبه علي الوداد المغربي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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الوقوف على مسافة واحدة في تقديم الدعم لكافة الرياضيين

وأشار وزير الرياضة إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، وخاصًة في مشاركتها الأفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحده في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، إن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة.

نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي

أحرز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تعادله مع الوداد المغربي بتتيجة 1-1 في المباراة النهائية من البطولة.

وجاء هدف تقدم الوداد الأول في المباراة عن طريق يحيى عطية في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول من اللقاء ، ثم نجح المارد الأحمر في إدراك التعادل بالدقيقة 77 عن طريق محمد عبد المنعم، ليتوج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بمجموع المباراتين بنتيجة 2-3