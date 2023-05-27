وزير الرياضة يُهنئ النادي الأهلي بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" 

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي فريق النادي الأهلي لكرة السلة رجال بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" ٢٠٢٣، عقب تغلبه على نادي إي إس دوانيس السنغالي في المباراة النهائية، بنتيجة (٨٠-٦٥)، والتي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الرجولي للاعبي النادي الأهلي، وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز، بجانب المجهود الكبير الذي بذلوه طوال فترات المباراة، متمنيًا التوفيق للفرق والأندية المصرية في مشاركاتها القارية كافة.

النادي الأهلي تفوق على الملعب المالي بنتيجة 78-73 في نصف النهائي:

وأشار"صبحي" إلى أن الدولة المصرية تقدم أنواع الدعم للأندية المصرية كافة في مشاركاتها على المستوى الدولي، وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة للتتويج وصياغة تاريخ جديد للرياضة المصرية.

وكان النادي الأهلي قد تفوق على الملعب المالي بنتيجة 78-73 في نصف النهائي على صالة ملعب BK أرينا في العاصمة الرواندية كيجالي.