الأهلي والوداد.. مشادة كلامية بين أوناجم وكولر

دخل محمد أوناجم جناح فريق الوداد المغربي في مشادة كلامية مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي على هامش مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا.

وجاءت المشادة القوية بين كولر واوناجم بعد التحام هوائي بين اللاعب المغربي وحسين الشحات، ليمسك كولر بالكرة مطالباً بعدم إستئناف اللعب لحين الإطمئنان على الشحات.

وكادت المشادة أن تتطور بعد تدخل محمد عبد المنعم قلب دفاع الفريق الأحمر لولا تدخل حكم اللقاء في الوقت المناسب.

وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين بعد مضي أكثر من 20 دقيقة من زمان الشوط الأول للمباراة.

تشكيل الأهلي أمام الوداد

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل القلعة الحمراء

والذي جاء كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي إفريقيا



في مركز حراسة المرمى: يوسف مطيع.

في خط الدفاع : ارسن زولا، أمين فرحان، ايوب العملود ، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيي الجبران ، جلال الدوادي، أيمن الحسوني .

في خط الهجوم: سيف الدين بوهرة ، محمد أوناجم، بولي سامبو.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي



والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بين الأهلي والوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الشياطين الحمر خلالها كلا من بيرسي تاو من رأسية صاروخية في نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء ، فيما جاء الهدف الثاني للاحمر عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في بداية الشوط الثاني من اللقاء، قبل نهاية نجح سيف الدين بوهرة في خطف هدف تقليص الفريق للفريق المغربي.