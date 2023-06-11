حافلة الأهلي تصل ملعب محمد الخامس استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي أفريقيا

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى منذ قليل ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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حافلة الأهلي تغادر فندق الاقامه

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلى ، محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة، لمناقشة آخر المهام الفنية، استعدادًا للمباراة التي تقام في العاشرة مساء اليوم.

وكان الأهلى قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلى مباراة اليوم أمام الوداد بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، و في خط الدفاع على معلول و محمد عبدالمنعم و ياسر إبراهيم و محمد هاني، وفي خط الوسط أليو ديانج و حمدى فتحى و مروان عطية، وفي خط الهجوم حسين الشحات و بيرسي تاو و محمود عبدالمنعم كهربا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى أمام الوداد المغربي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسجل الأهداف كل من بيرسي تاو و محمود عبد المنعم كهربا للمارد الأحمر، وسيف الدين بوهرة للفريق المغربي.



حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء قبل التوجه إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب استعدادا للقاء الوداد.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة يوم الأحد الماضي.

وتواجد الخطيب أمام بوابة الخروج من فندق الإقامة لتحفيز اللاعبين من أجل دعمهم وحرص على مصافحتهم قبل ركوب الحافلة المتجهة لملعب اللقاء.

باتت ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.



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