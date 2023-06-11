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الأحد 11 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

انهيار طريق سريع رئيسي في فيلادلفيا الأمريكية.. التفاصيل الكاملة

انهيار طريق سريع
انهيار طريق سريع في فيلادلفيا

أعلنت السلطات فى مدينة فيلادلفيا الأمريكية، اليوم الأحد، إنّ قسماً من طريق "آى-95" السريع، انهار بعد اندلاع حريق، من دون التسبّب بوقوع ضحايا حتى الآن.

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وأضافت المتحدثة باسم المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة، سارة بيترسون، أن "حريقاً كبيراً تحت طريق آى-95 السريع (..) تسبّب فى انهياره".

وأفادت سلطات المدينة بأنّ احتراق سيارة تسبّب بالكارثة، لافتةً إلى أنّ الحريق بات حالياً تحت السيطرة. كما أكدت أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.

 

والطريق السريع "آي-95" شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمتد بطول 3 آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين فى أقصى شمال شرقى البلاد بميامى أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقى.

ترامب يكثف الهجوم على وزارة العدل 

صاعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في هجومه على وزارة العدل، متهمًا ممثلي الادعاء العام بشن حملة دون دليل لها دوافع سياسية تهدف لإبعاده عن البيت الأبيض.

وفي حديثه أمس السبت خلال أول ظهور علني منذ توجيه لائحة اتهام اتحادية له، في مؤتمر للحزب الجمهوري بولاية جورجيا، زعم ترامب أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن، دبر الاتهامات الجنائية لتقويض الحملة الرئاسية الخاصة به.

ولا يوجد دليل يدعم مزاعم ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وتؤكد وزارة العدل أن جميع قراراتها الاستقصائية تتخذ دون اعتبار للسياسات الحزبية، بينما قال بايدن إنه لن يتدخل في التحقيق المتعلق بترامب.

حزب المعلومات الزائفة

وجاء في كلمة ترامب إن الحزب الديمقراطي هو حزب المعلومات الزائفة، مضيفًا "استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع شعبيتي".

واتهم ترامب، الرئيس الأمريكي بايدن بمحاولة سجنه لتجنب مواجهته في الانتخابات.

وأشار ترامب خلال حديثة إلى نجل جو بايدن، قائلًا "لا أحد يسأل عن ملفات فضيحة نجل بايدن".

 

وأكد أن الديمقراطيون يحاولون إلصاق تهمة الخيانة له، متعهدًا بأنهم لن ينجحوا، فيما أضاف أن التهم الموجهة له لن تمنعه من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض.

واعتزم ترامب أن أمريكا ستواجه الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة، لكنه تعهد بالدفاع عن الشعب الأمريكي وهزيمة خصمة جو بايدن، مضيفًا "سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا".

 

وأضاف ترامب "لم يكن هناك في تاريخ أمريكا رئيساً أكثر فساداً من بايدن"، متابعاً "ليست مصادفة أن تتوجه لي الاتهامات في الوقت الذي كشفت فيه التحقيقات الفيدرالية عن تلقي بايدن رشوة من أوكرانيا بخمسة ملايين دولار".

 

وفي الشأن الأوكراني قال إنّه "خلال 24 ساعة بوسعه أن يحل أزمة أوكرانيا إذا كان رئيساً".

 

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