إنقاذ 15راكب انجليزي فى حريق لنش سياحى بمرسى علم

شهدت سواحل مدينة مرسي علم حريق بلنش سفاري وعلي متنه 15 راكب انجليزي ، و 10 أفراد طاقمه بالإضافة إلي 2 مرشدين .

حيث تم إنقاذ 12 سائح وطاقم المركب والمرشدين وجاري البحث عن 3 مفقودين ، وأسفر الفحص المبدئي عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات، وتم انتقال النيابة العامة للفحص والتحقيق .

ومن جانبه أكد اللواء محمد بنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر أن الحادث جاء نتيجة نشوب حريق باللنش المسمي (هريكين ) أثناء قيامه برحلة سفاري في المدة من 6 / 6 / 2023 إلي 11 / 6 / 2023 بمنطقة الفستون 25 كيلو شمال مرسي علم .

مشيراً انه تم إنقاذ الطاقم والركاب بواسطة اللنش المسمي ( بلو ) ودخولهم مركز شجرة بمرسي علم ، وجاري البحث عن 3 ركاب انجليز بمعرفة الجهات المعنية وبعض المراكب ، مؤكداً انه تم إخطار هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية لرفع درجة الاستعداد ، وجاري المتابعة.