الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إنقاذ 15راكب انجليزي فى حريق لنش سياحى بمرسى علم

 شهدت سواحل مدينة مرسي علم حريق بلنش سفاري وعلي متنه 15 راكب انجليزي ، و 10 أفراد طاقمه بالإضافة إلي 2  مرشدين .

حيث تم إنقاذ 12 سائح وطاقم المركب والمرشدين وجاري البحث عن 3 مفقودين ، وأسفر الفحص المبدئي عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات، وتم انتقال النيابة العامة للفحص والتحقيق .

ومن جانبه أكد اللواء محمد بنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر أن الحادث جاء نتيجة نشوب حريق باللنش المسمي (هريكين ) أثناء قيامه برحلة سفاري في المدة من 6 / 6 / 2023 إلي 11 / 6 / 2023  بمنطقة الفستون  25  كيلو شمال مرسي علم .

 

 مشيراً انه تم إنقاذ الطاقم والركاب بواسطة اللنش المسمي ( بلو ) ودخولهم مركز شجرة بمرسي علم ، وجاري البحث عن 3 ركاب انجليز بمعرفة الجهات المعنية وبعض المراكب ، مؤكداً انه تم إخطار هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية لرفع درجة الاستعداد ، وجاري المتابعة.

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