الجالية المصرية في أمريكا تنظم حلقة نقاشية هامة عن الأثار

عقدت الجالية المصرية في أمريكا حلقة نقاشية هامة للدكتور زاهي حواس عالم الأثار ووزير الآثار المصري السابق خلال أولى جولاته لجلب أسرار الفراعنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال شهري مايو ويونيو من عام 2023.

وجاءت الحلقة النقاشية بحضور السفيرة هوايدا عصام ، والوزير مفوض محمد الحلواني ، والمستشار شريف الفخراني ، والمهندس عادل عجيب ، رئيس الهيئة القبطية الأمريكية وهابي هلال ، أحد أعضاء الجالية المصرية في نيويورك وجاكلين سعد، سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية، ومشاركة، 700 مصري وأمريكي آخرين وقام بنقلها وتصويرها بهاء ايميل

وألقى زاهي حواس، العديد من المحاضرات عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في الاقصر وسقارة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد زاهي حواس أنه جاري البحث عن مقبرة إيمحتب في سقارة وأن البعثة بدأن بالفعل في المنطقة كما تقوم أيضا بالبحث عن الملكة نفرتيتي في الأقصر فضلا عن البحث عن مقبرة الملك رمسيس الثاني.

يذكر أن وزيرة الهجرة، سها جندي، قد أكدت أن إجمالي عدد المصريين في الولايات المتحدة يصل إلى 1.8 مليون مصري، واصفة ذلك بالضخم.

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن عدد المصريين المقيمين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يصل إلى 700 ألف مصري.

وأشارت إلى أن أجرت مقابلات مع أعضاء من الجالية المصرية في كاليفورنيا في إطار حرصها على التواصل مع المصريين في الخارج.

ولفت إلى زيارتها للولايات المتحدة أنها تضمنت عقدها اجتماعا مع مستثمرين مصريين، للحديث عن فرص الاستثمار في مصر، وأولويات هذا الاستثمار، كما يتم التطرق للمميزات التي تمنحها الدولة للمستثمرين بالخارج، وعلى رأسهم المصريون.