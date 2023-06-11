حورية فرغلي تكشف سر تنازلها عن لقب ملكة جمال مصر.. ابن وزير وأزمة شرف السر

فجرت الفنانة حورية فرغلي لأول مرة كواليس تناولها عن لقب ملكة جمال مصر، والسبب الحقيقي الذي دفعها للتخلي عنه، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الشمس" المُذاع عبر قناة "الشمس" الفضائية.

حورية فرغلي تكشف سر تنازلها عن تاج ملكة جمال مصر للوصيفة

كشفت حورية فرغلي تفاصيل أزمتها مع لقب ملكة جمال مصر قائلة: "لما فزت بلقب ملكة جمال مصر اتنازلت عن التاج للوصيفة نور السمري لما قالوا ماشية مع ابن وزير والموضوع دخل في قصة أعراض وإني رشيت لجنة تحكيم ملكة جمال مصر قلت لأ مش عايزة الجايزة وإيه اللي يدخلني في الوش وتشويه صورة عيلتي ليه".

حورية فرغلي

حورية فرغلي تعيش انتعاشة فنية في عالم السينما

على صعيد آخر، كان من المقرر أن تشارك حورية فرغلي في فيلم "براءة ريا وسكينة"، ولكن توقف تصويره، وأعلنت الشركة المنتجة مؤخرًا عن استئناف التصوير مجددًا، ويشاركها البطولة النجوم وفاء عامر ومنذر رياحنة، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين.

ومن المقرر أن تعود الفنانة حورية فرغلى السينما بعد غياب دام أكثر من 4 سنوات من خلال فيلم "الظلال المهجورة"، الذي ستسافر إلى لبنان لتصويره بأكمله تحديدًا في العاصمة فى بيروت، وذلك بعد انتهاء المخرج من معاينة جميع أماكن التصوير، وهو فكرة وإخراج مجدى طالب الجاهلى، وسيناريو وحوار أيوب الحاجرى، في حين لم تعلن الشركة المنتجة عن تفاصيل الفيلم والأبطال المشاركين في هذا العمل.

حورية فرغلي

وتنوي حورية فرغلي العودة إلى القاهرة بعد الإنتهاء من تصوير فيلم "الظلال المهجورة"، لبدء تحضيرات مسلسل جديد من تأليف جمال عبد القادر، تدور أحداثه فى إطار غامض حول جريمة قتل.

حورية فرغلي تكشف أسرار زيجتها الوحيدة من ابن مذيع شهير

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد تحدثت لأول مرة عن أسرار زيجتها الوحيدة من نجل الإعلامي أحمد فراج، وسبب إنفصالهما بعد 3 شهور فقط من الزواج، حيث نفت أنها انفصلت عنه بسبب عدم الإنجاب، وقالت: "اتجوزت 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج واتطلقت منه 2003 قبل ما أدخل التمثيل، ولكن الطلاق حدث لعدم التوافق بيننا، وبسبب الكلام اللي كان بيتكتب في الجرايد عن جائزة ملكة جمال مصر، وليس بسبب عدم الإنجاب، بس احنا أصحاب جدًّا لحد دلوقتِ".

حورية فرغلي

وأضافت حورية فرغلي: "لما اتجوزت 3 شهور، اكتشفت إني مبخلفش ومليش في الإنجاب، ومش ده كان سبب طلاقي ولكن مكناش سعدا مع بعض"، فيما أشارت إلى السبب الحقيقي وراء عدم إنجابها قائلة: "كذا دكتور أكدوا لي إني مليش في الخلفة ودي حاجة مولودة بيها وعملت اختبار في إنجلترا قالوا لي الرحم نفسه مش طبيعي، وأنا الحمد لله راضية".

كما كشفت حورية فرغلي عن أنها كانت على وشك الزواج من مسئول في العائلة الحاكمة بالإمارات ولكنه توفي قبل الزفاف بيوم مشيرة إلى أنها تحتفظ بكل هدية منحها إياها، ومنذ ذلك الحين لم ترتبط عاطفيًا بأحد.