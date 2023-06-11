حورية فرغلي تفجر أسرار زيجتها الوحيدة من ابن مذيع| قصة حبها مع مسئول إماراتي شهير

تحدثت الفنانة حورية فرغلي لأول مرة عن أسرار زيجتها الوحيدة من نجل الإعلامي أحمد فراج، وكشفت سبب انفصالهما بعد 3 أشهر من الزواج، وجاء ذلك خلال لقائها التليفزيوني مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الشمس" المُذاع عبر قناة "الشمس" الفضائية.

حورية فرغلي تكشف أسرار زيجتها الوحيدة من نجل الإعلامي أحمد فراج

نفت الفنانة حورية فرغلي أنها انفصلت عن زوجها بسبب عدم الإنجاب، وقالت: "اتجوزت 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج واتطلقت منه 2003 قبل ما أدخل التمثيل، ولكن حدث الطلاق لعدم التوافق بيننا، وبسبب الكلام اللي كان بيتكتب في الجرايد عن جائزة ملكة جمال مصر، وليس بسبب عدم الإنجاب، بس أحنا أصحاب جدًّا لحد دلوقتِ".

حورية فرغلي خلال لقائها مع ريهام سعيد

وأضافت الفنانة حورية فرغلي: "لما اتجوزت 3 شهور، اكتشفت إني مبخلفش ومليش في الإنجاب، ومش ده كان سبب طلاقي ولكن مكناش سعدا مع بعض"، فيما أشارت إلى السبب الحقيقي وراء عدم إنجابها قائلة: "كذا دكتور أكدوا لي إني مليش في الخلفة ودي حاجة مولودة بيها وعملت اختبار في إنجلترا قالوا لي الرحم نفسه مش طبيعي، وأنا الحمد لله راضية".

حورية فرغلي

حورية فرغلي عن حبها الوحيد: كنت على وشك الزواج من مسئول في العائلة الحاكمة بالإمارات ولكنه توفي قبل الزفاف بيوم ولم أرتبط بعدها عاطفيًا بأحد

وكشفت الفنانة حورية فرغلي عن أنها كانت على وشك الزواج من مسئول في العائلة الحاكمة بالإمارات ولكنه توفي قبل الزفاف بيوم مشيرة إلى أنها تحتفظ بكل هدية منحها إياها، ومنذ ذلك الحين لم ترتبط عاطفيًا بأحد.

حورية فرغلي تسافر لبنان لتصوير فيلم "الظلال المهجورة"

على صعيد آخر، أعلنت الفنانة حورية فرغلى سفرها إلى لبنان لتصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "الظلال المهجورة" بأكمله فى بيروت، وهو من فكرة وإخراج مجدى طالب الجاهلى، سيناريو وحوار أيوب الحاجرى، ثم من المقرر أن تعود حورية بعدها إلى القاهرة لبدء تحضيرات مسلسل جديد من تأليف جمال عبد القادر، وتدور أحداثه فى إطار غامض حول جريمة قتل.