أول تعليق من أونانا بعد فشل التتويج بدوري أبطال أوروبا

تحدث الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمي فريق إنتر ميلان، على خسارة النيراتزوري المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد اتاتورك الأولمبي مساء أمس السبت .

ونشر الكاميروني أندريه أونانا حارس إنتر ميلان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" لقد أظهرنا أنه في الحياة لا يوجد شيء مستحيل ، مهما بدا الأمر صعبًا ، فإن الأمر يستحق القتال دائمًا ، وأن المعركة الوحيدة المفقودة هي تلك التي تم التخلي عنها.

وقدم فريق إنتر ميلان الإيطالي مستوي مميز خلال النهائي الأوروبي أمام مانشستر سيتي ، حيث فاز الفريق السماوي على إنتر ميلان بهدف دون رد .

توج مانشستر سيتي مساء أمس بتركيا بأول ألقابه في تاريخ الفريق أمام إنتر ميلان في لقاء ناري بنهائي دوري أبطال أوروبا.

سيطر مانشستر سيتي ا لإنجليزي على أبرز سجلات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على إنتر ميلان في النهائي.

فاز السيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، ليتمكن من تحقيق الثلاثية التاريخية، عقب تتويجه محليا بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية بعد مانشستر يونايتد في 1999.

وتمكن الإسباني بيب جوارديولا، من تحقيق رقم فريد بالفوز بالثلاثية مع فريقين مختلفين، وهما برشلونة في 2009 والسيتي هذا العام، ليصبح أول مدير فني في التاريخ يحقق ذلك الإنجاز الحالي.

أرقام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023 لهذا الموسم

مانشستر سيتي الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف في المسابقة بواقع 32 هدفا في تاريخ النسخة الحالية بطولة دوري أبطال أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك هداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وهو النرويجي إيرلينج هالاند، برصيد 12 هدفًا.

وبالمثل، يمتلك اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في دوري الأبطال أوروبا هذا الموسم، وهو البلجيكي كيفن دي بروين برصيد 7 أهداف.

كما يحتل الصدارة من حيث دقة التمريرات في البطولة، بنسبة 90.2٪

ويحتل المركز الثاني من حيث الشباك النظيفة، بـ 8 مباريات، بالتساوي مع الوصيف إنتر ميلان.