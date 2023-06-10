مانشستر سيتي يتقدم على إنتر ميلان بالهدف الأول

تقدم مانشستر سيتي على إنتر ميلان بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدرا أكثر من فرصة خطيرة على كلا المرميين إلا أن الشباك لم تهتز حتى الآن في ظل منافسة شرسة بين الطرفين على افتتاح مهرجات التهديف.

وشهدت الدقيقة 35 من الشوط الأول خروج لاعب وسط السيتي كيفن دي بروين بعد تعرضه للإصابة، حيث اضطر المدير الفني بيب جوارديولا لاستبداله والدفع باللاعب فودين.

وفي الدقيقة 67 من عمر المباراة تمكن اللاعب رودري من تسجيل هدف التقدم للسيتي من تسديدة صاروخية ليقترب الفريق السماوي من لقب البطولة، وجاء الهدف بعد فرصة خطيرة مهدرة للنيراتزوري.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون مورايس

الدفاع: روبين دياز - مانويل أكانجي - ناثان أكي

الوسط رودري - جون ستونز - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

الهجوم برناردو سيلفا - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

بينما بدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: أتشيربي - باستوني - دارميان

الوسط: دومفيريس - باريلا - تشالهانوجلو - مارسيلو بروزوفيتش - دي ماركو

الهجوم لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني، بينما تأهل فريق إنتر ميلان على حساب مواطنه إي سي ميلان.