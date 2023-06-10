جماهير إنتر ميلان تشعل الأجواء قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا

يشهد محيط استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة اسطنبول التركية، أجواء كرنفالية من جانب جماهير نادي إنتر ميلان الإيطالي، ذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الانجليزي، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية.

وأشعلت جماهير إنتر ميلان الإيطالى الأجواء فور وصول حافلة الفريق لملعب النهائى الأوروبى، حيث احتشد الآلاف من المشجعين وقاموا بإشعال الشماريخ والألعاب النارية.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أقصى ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 5/1 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، فيما صعد إنتر ميلان للمباراة النهائية، بعدما فاز على غريمة ميلان 3/0 بمجموع اللقائين.

أعلن الجهاز الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، عن تشكيل الفريق أمام إنتر ميلان، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2022/2023.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان:

حارس المرمى: إيدرسون مورايس.

الدفاع: روبين دياز- مانويل أكانجي- ناثان أكي.

خط الوسط: رودري- جون ستونز- إلكاي جوندوجان- كيفن دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا- جاك جريليش- إيرلينج هالاند.

أعلن فيليبو إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء مانشستر سيتي على ملعب "أتاتورك الأولمبي" ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل إنتر ميلان لمباراة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستونى.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، دومفريس، ديماركو، هاكان تشالهان أوغلو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.