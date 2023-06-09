موعد مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بالدوري المصري ..والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مواجهة صعبة أمام نظيره فريق البنك الأهلى مساء اليوم الجمعة على إستاد الإسكندرية وذلك في إطار منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي زعيم الثغر في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل العودة لنغمة الإنتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف ، فيما ترغب كتيبة البنك الأهلى تحت قيادة القبرصي بابا فاسيليو في تحقيق الفوز الخامس على التوالي ومواصلة سلسلة الإنتصارات.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلى

تقام مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلى في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلى

وتذاع مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلى بشكل حصري عبر قناة " on time sports " أون تايم سبورت 1 .

حكم مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلى

وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلى للحكم محمد ناجي ويعاونه كلا من مصطفي عطية مساعد أول ، خالد رمضان مساعد ثاني ، نورا سمير حامد حكم رابع فيما يتولي تقنية الفار الحكم مصطفي مدحت ويساعده أحمد حامد فهيم.

ترتيب الاتحاد السكندري والبنك الأهلى بالدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كلا من فاركو والمصري البورسعيدي ، فيما يتواجد الفريق الكروي بنادي البنك الأهلى في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع

في حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح ،صبري رحيل ، محمود علاء ، فوزي الحناوي.

خط الوسط: خالد الغندور ، ناصر ناصر ، محمد فارس.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي ، مابولولو ، إبراهيم حسن.

تشكيل البنك الأهلى المتوقع

في حراسة المرمي : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : سعيدو سيمبوري ، أمير مدحت ، اسحاقو يعقوبو ، محمود الجزار.

خط الوسط : محمد فتحي ، محمود سيد ، محمد هلال ، محمود قاعود ، أحمد ياسر.

خط الهجوم : أسامة فيصل.