الليلة.. الاتحاد السكندري يستضيف البنك الأهلي بالدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره فريق البنك الأهلى مساء اليوم الجمعة على إستاد الاسكندرية وذلك في إطار لقاءات الأسبوع الـ31من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الاتحاد السكندري لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كلا من فاركو والمصري البورسعيدي ، فيما يتواجد الفريق الكروي بنادي البنك الأهلى في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

ويسعي زعيم الثغر في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل العودة لنغمة الإنتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف ، فيما ترغب كتيبة البنك الأهلى تحت قيادة القبرصي بابا فاسيليو في تحقيق الفوز الخامس على التوالي ومواصلة سلسلة الإنتصارات.

قائمة البنك الأهلى

كان بابا فاسيليو أعلن قائمة البنك الأهلى أستعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري والتي جاءت كالأتي :

في حراسة المرمي:محمد أبو جبل - احمد صبحي.

في خط الدفاع : أحمد ياسين - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - خالد مصطفي -عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو - أسامة ابراهيم.

في خط الوسط :محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - حمدي علاء - أحمد ياسر- أحمد سعيد - موسي دياوارا - فراس بن عايفية - محمد بسيوني - إسلام جابر .

في خط الهجوم : محمود قاعود - باسم مرسي.

قائمة الاتحاد السكندري :

على الجانب الأخر يدخل سيد البلد مباراته أمام البنك الأهلى بقائمة مكونه من :

في حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمرو خليل، صبحي سليمان.

في خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، خالد صبحي، صبري رحيل، هشام صلاح، محمود علاء، السيد سالم.

في خط الوسط: عمار حمدي، محمد محمود، ناصر ناصر، محمد فارس، إسلام عبد النعيم، إبراهيم حسن، عبد الغني محمد، خالد الغندور، محمود عبد العزيز.

في خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، النيجيري أوستن أموتو، كريستوفاو مابولولو، أحمد حامدين.

موعد مبارا الاتحاد السكندري والبنك الأهلى

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.