مدرب الرجاء السابق: هدف الوداد في الذهاب ضد الأهلي "ميزة"

أكد التونسي منذر الكبير المدير الفني السابق للرجاء المغربي، أن مباراة الأهلي والوداد البيضاوي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستكون صعبة للغاية، مضيفا أن هدف الوداد في الذهاب مؤثر.



وتابع مدرب الرجاء السابق، أن كان يتمنى صعود الرجاء إلى النهائي، لكن الأهلي أطاح بالفريق خارج البطولة.



وكان الاهلي واجه الرجاء في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتفوق المارد الأحمر عليه بهدفين نظيفين ليصعد إلى نصف النهائي.



هدف الوداد في مباراة الذهاب منحهم الفرصة

وأضاف منذر الكبير، أن المارد الأحمر فريق قوي، ولديه عناصر مميزة داخل صفوفه، ويعرف كيف يسجل خارج أرضه ويخلق الكثير من الفرص، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين، خاصة بعد هدف الوداد الذي سجل الفريق المغربي، في ذهاب على ستاد القاهرة.



وتابع الكبير، أن قوة الوداد تكمن على أرضية ميدانه في دوري أبطال أفريقيا، مضيفا أن لاعبي الوداد يعرفون كيف يستغلون الفرص التي يحصلون عليها جيدًا.



وأشار، أن الوداد قوته تكمن في افتكاك الكرة على فترات معينة، والضغط العالي على خصومه بجانب التحولات السريعة على الأطراف، وإجادة الكرات الثابتة.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة “بي إن سبورتس 4” ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة يوم الأحد الماضي ، قد انتهى بتفوق الأحمر بثنائية لهدف ، حملت توقيع كل من بيرسي تاو في الدقائق الأخيرة من زمن شوط اللقاء الأول ومحمود عبد المنعم كهربا صاحب ثاني الأهداف في المواجهة.

وتم خلال أمس السبت إقامة الاجتماع الفني لإياب النهائي، وتم الاستقرار على أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، بينما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا.

أما فريق الوداد المغربي فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا و«شورتًا» وشرابًا من اللون الأسود.



تشكيل الأهلي المتوقع:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.





