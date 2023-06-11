دعوات لإنهاء حرب أوكرانيا على طاولة المفاوضات

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، إنه لا يمكن للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن يقرر بمفرده شروط تسوية الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يجب تحقيق السلام على طاولة المفاوضات، وليس من خلال إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وحسب قناة “RaiNews24 “ الإيطالية، قال كونتي: لا يمكن أن يكون زيلينسكي هو الشخص الذي له الحق الحصري في أن يقرر كيف ومتى يجلس على طاولة المفاوضات وعلى أي ظروف".

كما انتقد كونتي موقف زيلينسكي، الذي قال إن كييف لا تحتاج إلى وساطة الكرسي الرسولي لحل النزاع.

وقال كونتي: بما أننا سنشارك في الحرب بشكل غير مباشر، فلدينا الحق في الجلوس على طاولة المفاوضات أيضًا، ولا يمكننا إعطاء زيلينسكي فاتورة صرف نظيفة حتى يخبرنا كيف ومتى نصنع السلام، وبأي شروط، وما إذا كان يجب أن يصل إلى موسكو أو يفوز.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي السابق، أن سياسة الغرب كانت خاطئة، والتي اعتمدت على توريد الأسلحة إلى كييف ولا تسعى إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية لتحقيق السلام.

روسيا تُعلن صد جميع الهجمات:

وفي سياق متصل أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن آخر تطورات عمليتها العسكرية التي شنتها في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، فيما أكدت تدمير 3 دبابات ليوبارد ونظام دفاع جوي بريطاني "ستورمر" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية صدت جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية في محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي منطقة فريمفسكي، ضربت قوات روسيا تجمعات وأسلحة ومعدات للواء الأول، لواء الدفاع الإقليمي 110، اللواء 72 الميكانيكي والأول للدبابات في دونيتسك.

وفي محور زابوريجيا، تصدت قوات روسيا لثلاث محاولات هجومية أوكرانية خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبمنطقة زابوريجيا، ضربت القوات الروسية، مجموعة الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات الأوكرانية.

خسائر القوات الأوكرانية:

وأكدت الوزراة في البيان، أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية بلغ أكثر من 50 مسلحًا وتم تدمير 3 دبابات ليوبارد ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز Stormer البريطاني ونظام مدفعي M777 أمريكي الصنع.

وفي محور دونيتسك شهدت منطقة ماريينكا وأفدييفكا اشتباكات عنيفة في دونيتسك، وتمكنت قوات روسيا من صد ثماني هجمات شنتها وحدات من الفرقة الآلية 110، والدبابة الأولى، و59 المشاة الآلية، و79 لواء الهجوم الجوي للقوات الأوكرانية، وتمت تصفية ما يصل إلى 310 مسلحين وتدمير مدفعتي هاوتزر من طراز Msta-B و D-30 هاوتزر، كما تم تدمير مخازن الذخيرة الخاصة بالمشاة الآلية الثالثة والستين والألوية الميكانيكية الثالثة والخمسين التابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك.

وفي محور كوبيانسك، تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في نوفوملينسك وتمت تصفية نحو 30 مسلحًا وتدمير مدفعية ذاتية الدفع "كراب" بولندية، و M109 "بالادين" أمريكية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-20.

وفي محور كراسني ليمانسك، أحبطت قواتنا أنشطة مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية وفي تورسكوي تمت تصفية أكثر من 50 مسلحًا أوكرانيًا بالإضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ومدفعين من طراز D-30 ومدفع D-20.

كما تمت تصفية ما يصل لأكثر من 30 مسلحًا وتدمير مركبة قتالية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات Osa-AKM، ومدفعية Gvozdika ذاتية الدفع، بالإضافة إلى a Msta-B هاوتزر، في محور خيرسون.

وذكرت الدفاع الروسية أنه تم استهداف مركز قيادة اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أورخوف بمنطقة زابوريجبا، وتم تدمير مركز الاتصالات للواء الآلي 65 للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كيروفو في منطقة زابوريجبا.

كما أكدت الوزارة أنه تم تدمير مقر لواء الهجوم الجبلي العاشر، بالإضافة إلى مراكز القيادة والمراقبة للواء الهجوم الثالث و15 مركز قيادة لواء العمليات.

وأسقطت قوات روسيا مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 بمنطقة خيرسون.

وتم اعتراض خمس قاذفات صواريخ متعددة من نوع HIMARS وصاروخ مضاد للرادار من نوع HARM، كما تم تدمير 8 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوريجيا.