وفاة 487 طفلًا وإصابة أكثر من 1014 خلال الحرب الروسية الأوكرانية

تستمر الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثاني، فيما أسفرت حتى الآن عن مقتل 487 وإصابة أكثر من 1014 طفلاً في أوكرانيا، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت.

وأضاف أن عدد ضحايا الحرب الروسية ليس نهائيا، لأن الشرطة الأوكرانية لا يمكنها الوصول إلى مناطق القتال والأراضي كافة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الأوكرانية أن 3 مدنيين قتلوا، وأصيب 26 آخرين، بينهم طفلان، في هجوم بطائرة مسيرة روسية على أوديسا.

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، وما زالت مستمرة حتى الآن.

هجوم بالدبابات على زابوريجيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجومين أوكرانيين بالدبابات على محور زابوريجيا، مشيرة إلى أن محاولات القوات الأوكرانية للقيام بهجوم على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا خلال اليوم باءت بالفشل.

وأوضحت أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا بلغ ما يصل إلى 300 عسكري و9 دبابات و4 دبابات ليوبارد، بحسب ما نقلت وكالة "تاس".

إلى ذلك، قالت الدفاع الروسية إنها استهدفت مقرين عسكريين أوكرانيين في دونيتسك وخاركيف، إضافة إلى إحباط أعمال أربع مجموعات استطلاع تخريبية أوكرانية خلال يوم واحد على محور كوبيانسك.

وأعلنت كل من موسكو وكييف أن قتالا عنيفا دار في أوكرانيا، أمس الجمعة، وتحدث مدونون عن رؤيتهم لمدرعات ألمانية وأميركية لأول مرة في مؤشر على احتمال أن يكون الهجوم المضاد الأوكراني المتوقع منذ فترة طويلة قد بدأ.

وقالت روسيا، التي أقامت تحصينات واسعة النطاق في المناطق التي سيطرت عليها في شرق وجنوب أوكرانيا، الأسبوع الماضي إن كييف حاولت جاهدة اختراق الخطوط الروسية لكنها فشلت.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية اخترقت الخط الأول للدفاعات الروسية في بعض المناطق لكن تقدم كييف كان أبطأ في مناطق أخرى.

وينفي المسؤولون في أوكرانيا، التي تستعد لشن هجوم مضاد واسع النطاق منذ أسابيع، أن تكون الخطوة التي طال انتظارها قد بدأت ويقولون إنه عندما تبدأ سيكون الأمر واضحا.

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