رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على رابط نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2023، لاسيما بعد اعتماد وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، للنتيجة أمس.

فيما أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية أنه تيسيرًا على طلاب الشهادة الابتدائية والابتدائية الأزهرية 2023، يمكنهم الإطلاع على النتيجة من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة واستخراجها.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023:

- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من

https://natiga.azhar.eg/results2023.html

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- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

- اختيار نتائج الشهادات ومعاهد القراءات الأزهرية.

- اختيار نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

- اختيار المرحلة التعليمية الابتدائية.

- اختيار المنطقة التابع لها طالب الشهادة الابتدائية.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على بحث.

- تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023:

- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من

https://natiga.azhar.eg/results2023.html

- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

- اختيار نتائج الشهادات ومعاهد القراءات الأزهرية.

- اختيار نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

- اختيار المرحلة التعليمية الإعدادية.

- اختيار المنطقة التابع لها طالب الشهادة الإعدادية.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على بحث.

- تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.