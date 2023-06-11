تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونجح الأهلي في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من الترجي التونسي، بينما تأهل الوداد إلى النهائي، بعدما أطاح بصن داونز الجنوب أفريقي من نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب في القاهرة بين الأهلي والوداد المغربي قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، مما يصعب مهمة الضيوف أمام أصحاب الأرض والجمهور وحاملي اللقب.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد

والتقى الفريقان من قبل في 12 مباراة أفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات فوزان منهما على ملعب الوداد بالمغرب، بينما فاز الوداد في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في 4 مباريات، سجل الأهلي 15 هدفاً في مرمى الوداد بينما استقبلت شباكه 12 هدفاً.

بدأت مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا عام 2011، عندما التقى الفريقان في دور المجموعات، حيث تعادل الأهلي والوداد بالقاهرة بنتيجة 3-3، وسجل للأهلي عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك داسيلفا، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 وأحرز هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات عام 2016، تعادل الفريقان في الإسكندرية بدون أهداف، وفي الرباط فاز الأهلي بهدف للا شيء أحرزه رامي ربيعة.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2017، فاز الأهلي في الإسكندرية بهدفين للا شيء أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، وفاز الوداد في الدار البيضاء بنفس النتيجة.

المواجهة الرابعة كانت في نهائي البطولة في نفس العام 2017، تعادل الفريقان في الإسكندرية بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي مؤمن زكريا، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء فاز الوداد بهدف للا شيء وتوج بكأس البطولة.

المواجهة الخامسة كانت في الدور نصف النهائي من نسخة البطولة موسم 2019-2020، حيث فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالدار البيضاء بهدفين للا شيء سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، وصعد الأهلي للنهائي وتوج بكأس البطولة.

المواجهة السادسة كانت في نهائي البطولة الموسم الماضي 2021-2022، وأقيمت من مباراة واحدة بالدار البيضاء وفاز الوداد بنتيجة هدفين للا شيء وتوج بكأس البطولة.

المواجهة السابعة في الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2022-2023، فاز الأهلي في لقاء الذهاب الذي أقيم الأحد الماضي بنتيجة 2-1، أحرزهما بيرسي تاو ومحمود كهربا، والليلة يقام لقاء الإياب الحاسم في تحديد بطل دوري إفريقيا لهذا الموسم.