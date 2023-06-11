قنا تنهي الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ، إن مديرية التربية والتعليم بقنا أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023م، والتي ستنطلق غدا الإثنين.

بيّن المحافظ، أن المديرية بتوقيع بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن لتأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الاجابات وكذلك تأمين محيط اللجان ، ومديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية الطارئة ، وكذلك مديرية التموين لتوفير وسائل الإعاشة لمراقبى الامتحانات أثناء اقامتهم بالإستراحات المخصصة لهم ، و قطاع الكهرباء للتأكد من انتظام عمل التيار الكهربائى باللجان الامتحانية وتوفير مصدر كهرباء بديل تحسبا لإنقطاع التيار بشكل مفاجئ .

و أضاف المحافظ، أن المديرية انتهت من تجهيز 46 لجنة امتحانية لطلاب شهادة الثانوية العامة بينهما لجنة للمكفوفين ولجنة اخرى بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بقنا الجديدة.

وأشار إلى إنه تم الإطمئنان على جميع التجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة ، والتي تضمن عدم حدوث أي قصور يؤثر على امتحانات الطلاب ، طوال فترة الامتحانات المقرر انتهائها في 13 يوليو المقبل.

تجهيز 37 استراحة للمراقبين

وأورد المحافظ، أنه تم مراجعة جاهزية 37 استراحة بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية ، وتم تشكيل لجان متخصصة للمتابعة والإشراف على الاستراحات والتأكد من توافر كافة سبل الراحة بها من حيث الأثاث المناسب ومبردات المياه والمراوح لتخفيف درجة الحرارة المرتفعة .

وشدد المحافظ ، علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى بضرورة متابعة مقرات اللجان على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة ، مشددا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات ، وذلك لتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذى يساعد الطلاب على التركيز أثناء آداء امتحاناتهم.

كما وجه بالتنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم ، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

17 ألف و844 طالب يؤدون الامتحانات

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، إنه تم تكليف 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات من قِبل لجنة الإدارة بقطاع اسيوط.

وأضاف أن اجمالى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة بلغ 17 الف و 884 طالب و طالبة، وسوف تبدأ الامتحانات غدا الإثنين بامتحان مادة التربية الدينية تليها مادة التربية الوطنية يوم الثلاثاء.