حار نهارًا معتدل ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة في بعض المناطق المطلة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة ليلا على كل أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، كما أن هناك فرص لهطول الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، إذ إنه سوف تشهد البلاد عودة نشاط الرياح والأتربة على البلاد منتصف الأسبوع الجاري، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة درجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

مرسى مطروح درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة.