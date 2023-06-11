الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد، من المتوقع أن يكون معتدلًا على الأنحاء كافة فى الصباح الباكر، ويكون حارًّا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس غائم جزئى على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.