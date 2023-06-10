تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك تحسن كامل في الأحوال الجوية على شمال البلاد السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، ولكن هناك بعض المدن المطلة على البحر الأحمر وجنوب الصعيد متأثرة بالرمال والغبار، وذلك حتى الخميس المقبل.

سقوط أمطار

وأضافت الهيئة، أن هناك فرص لسقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كل الأنحاء، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

نشاط الرياح

وذكرت، أن هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وعلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وجنوب سيناء، ومناطق من الصحراء الغربية ووسط سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة