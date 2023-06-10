15 دقيقة.. التعادل يسيطر على نهائي دوري أبطال أوروبا بين السيتي وإنتر

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان المقامة الآن على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وأهدرا أكثر من فرصة خطيرة على كلا المرميين إلا أن الشباك لم تهتز حتى الآن في ظل منافسة شرسة بين الطرفين على افتتاح مهرجات التهديف.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس المرمى: إيدرسون مورايس.

الدفاع: روبين دياز - مانويل أكانجي - ناثان أكي.

الوسط: رودري - جون ستونز - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

بينما بدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: أتشيربي - باستوني - دارميان.

الوسط: دومفيريس - باريلا - تشالهانوجلو - مارسيلو بروزوفيتش - دي ماركو.

الهجوم لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني، بينما تأهل فريق إنتر ميلان على حساب مواطنه إي سي ميلان.