فايز الضباعني رئيسا لمصلحة الضرائب

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، قرارا بتكليف الدكتور فايز فتح الله عبدالحفيظ حسن، الشهير بفايز الضباعني بتيسير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب ، بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة.

وكان "فايز" يشغل وظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية.

كما أصدر وزير المالية قرارا بتكليف كل من الدكتور السيد محمود محمد عبدالله صقر، ورشا عبدالعال حسن عبد الراضي لتيسير أعمال وظيفتي نائب رئيس مصلحة الضرائب بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، بالإضافة إلى عملهما لحين شغل هاتين الوظيفتين.

وأصدر وزير المالية قرارا بتكليف خالد محمود محمد حسن الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الضرائب ، بتيسير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية بذات المستوى الوظيفي ، بقطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بالمصلحة، وذلك بالإضافة إلى عمله