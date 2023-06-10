مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام إنتر ميلان بنهائي الأبطال

أعلن الجهاز الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، عن تشكيل الفريق أمام إنتر ميلان، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2022/2023.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أقصى ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 5/1 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان:

حارس المرمى: إيدرسون مورايس.

الدفاع: روبين دياز- مانويل أكانجي- ناثان أكي.

خط الوسط: رودري- جون ستونز- إلكاي جوندوجان- كيفن دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا- جاك جريليش- إيرلينج هالاند.

بينما على صعيد مقاعد البدلاء:

أورتيجا، كارسون، كايل ووكر، كالفن فيليبس، جوميز، إيمريك لابورت، جوليان ألفاريز، بالمر، رياض محرز، ريكو لويس، فودين، ماكسيمو بيروني.

فيما صعد إنتر ميلان للمباراة النهائية، بعدما فاز على غريمة ميلان 3/0 بمجموع اللقائين.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجمعة الماضي: "لم يعد لدى شك في أن السيتي أحد أفضل الفرق في العالم".

وتابع: "السيتي يلعبون كرة القدم التي أحبها، وسيكون من الصعب مواجهتهم، كما أنهم يقدمون كرة جميلة ومميزة".

وأكمل نجم الإنتر تصريحاته: "واجهنا فرق صعبة للغاية في مرحلة المجموعات ومرحلة خروج المغلوب، وقدمنا عروضًا جيدة".

وأضاف مارتينيز: "لا بد أن نستمتع بالمباراة لأنك لا تلعب نهائي دوري أبطال أوروبا كل يوم".





15 قناة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم:

حصلت مجموعة كبيرة من القنوات حول العالم على حقوق نقل مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، والتي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد اتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان:





تنقل مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان من خلال 15 قناة مباشرة في العالم والوطن العربي، ومنها قنوات بي إن سبورت مباشرة في الوطن العربي وذلك من خلال قنوات beIN Sports HD 1 Premium وقناة beIN Sports HD 2 Premium وقناة beIN Sports HD 1 English بتعليق عصام الشوالي وحسن العيدروس.

تردد قناة بي إن سبورتس بريمم على القمر الاصطناعي نايل سات هو 11013، معدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500، بمعامل تصحيح الخطأ 2\3.

وعن باقي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان فتنقل المباراة من خلال قنوات ZDF HD الألمانية، وقناة RTS 1 Serbia الصربية، وقنوات BT Sport 1 HD وقناة Sky Sport Uno Italia الإيطالية.

كما حصلت قنوات Max Sport 3 HD، وقناة Canal + France الفرنسية وقناة MATCH! Premier HD وقناة ServusTV HD وقناة Match Football 1 وقناة BTV Action، على نقل النهائي المنتظر.

وتنقل مباراة السيتيزنس ضد النيراتزوري عبر قناة TV4 Sweden السويدية وقناة Tring Sport 1 HD.